Evade dai domiciliari ma resta in carcere | nuova accusa per maltrattamenti

Un giovane di 22 anni, già agli arresti domiciliari, ha tentato di sfuggire alla sorveglianza delle forze dell’ordine, ma è stato prontamente rintracciato e arrestato. La sua evasione si aggiunge ora a un'altra grave accusa: maltrattamenti. La vicenda, che ha avuto il suo primo sviluppo questa mattina, mette in luce le sfide della gestione delle misure restrittive e le conseguenze di comportamenti rischiosi.

Era già sottoposto agli arresti domiciliari, ma è stato sorpreso fuori casa, davanti all'abitazione degli ex suoceri, ad Avellino. Così un ventiduenne è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia locale con l'accusa di evasione. La vicenda ha avuto un primo snodo questa mattina, quando si è.

