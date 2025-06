Europei Under 21 2025 | date calendario risultati

Preparatevi a vivere l’emozione dei Europei Under 21 2025, il prestigioso torneo continentale giovanile che si terrà in Slovacchia dall’11 al 28 giugno. Con 16 squadre pronte a sfidarsi per la gloria, tra cui anche l’Italia Under 21, questa edizione promette emozioni indimenticabili e scoperte di futuri campioni. Rimanete sintonizzati per tutti i dettagli su date, calendario e risultati di questa entusiasmante competizione.

Dall'11 al 28 giugno in Slovacchia si disputerà il torneo continentale giovanile, giunto alla 25ª edizione: Europei Under 21 2025 La Slovacchia ospiterà dall'11 al 28 giugno gli Europei Under 21 2025, 25ª edizione della competizione calcistica continentale giovanile. Si tratta della terza edizione con 16 squadre partecipanti. Fra le partecipanti anche l'Italia Under 21 .

