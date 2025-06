Euganei | cena in vigna alla cantina Reassi

Immergiti nell’atmosfera magica delle sere estive sui Colli Euganei con la Cena in Vigna alla Cantina Reassi. Un’esperienza unica tra vini pregiati e sapori autentici, ideale per condividere momenti di convivialità e relax. Sabato 19 luglio alle ore 19.30, lasciati conquistare dalla bellezza di questa serata speciale. Vivi anche tu l’incanto di un’estate indimenticabile tra vigne e buon vino!

Euganei: Cena in Vigna alla Cantina Reassi è il nuovo appuntamento di “Cene in vigna” in programma sabato 19 luglio dalle ore 19.30. Tutti gli appuntamenti delle "Cene in Vigna" sui Colli Euganei Dettagli Euganei: Cena in Vigna alla Cantina Reassi è una serata d’estate per vivere il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - “Euganei: cena in vigna” alla cantina Reassi

Tornano per il nono anno consecutivo le Cene in Vigna sui Colli Euganei; “Euganei: cena in vigna” alla cantina Reassi il 19 luglio 2025; Cene in vigna “Solstizio d'estate” alla cantina Vigna Roda il 21 giugno 2025.

Cene in vigna, tutto il fascino dei Colli Euganei. - Il 29 luglio il titolo dell'evento è "Euganei Cena in Vigna alla Cantina Reassi" (ore 19, 65 euro), in un'azienda impegnata da più di 100 anni nella trasformazione dell'uva in vino, non ... Segnala ilgazzettino.it