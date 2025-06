Etikey altri enti e aziende aderiscono al progetto di inclusione lavorativa

Il prossimo primo luglio, il Circolo Cittadino di Latina si trasformerà in un palcoscenico di speranza e innovazione con l’evento “Etikey: la differenza che fa la differenza”. Promosso dall’impresa sociale Etikey, nato dalla sinergia tra Centro Donna Lilith e Diaphorà, questo appuntamento celebrerà l’impegno condiviso per l’inclusione lavorativa. Un’occasione unica per scoprire come la diversità possa diventare la nostra forza motrice...

Tre storie di inclusione e lavoro grazie alla collaborazione tra Etikey ed Eurpack.

