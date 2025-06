Esulta Conte | ha detto no alla Juventus per il Napoli

Il calciomercato estivo infiamma le cronache calcistiche italiane, e questa volta il protagonista è Antonio Conte, che sceglie di esultare per il sì al Napoli invece che alla Juventus. Dopo il successo in campionato, i partenopei rafforzano la loro rosa con colpi da capogiro, come l’arrivo di Kevin De Bruyne a parametro zero. Una mossa strategica che alza ulteriormente l’asticella del torneo, testimoniando la volontà di dominare anche sul mercato.

Il calciomercato estivo è già infuocato: rifiutata la Juventus per il Napoli, sorridono Conte e De Laurentiis Dopo il trionfo in campionato, il Napoli di De Laurentiis e Conte ha messo subito a segno anche il primo ‘botto’ di mercato. L’arrivo a zero di Kevin De Bruyne, infatti, è fino ad oggi uno dei grandi colpi internazionali del calciomercato estivo. Antonio Conte si gode De Bruyne: il retroscena di calciomercato che riguarda la Juventus (Foto LaPresse) – calciomercato.it Un corteggiamento partito da lontano, dall’annuncio del belga del suo addio al Manchester City, ma portato subito a termine dal ds Manna e dal patron del Napoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Esulta Conte: ha detto no alla Juventus per il Napoli

In questa notizia si parla di: conte - napoli - juventus - esulta

Kean al Napoli, arriva la ‘benedizione’ di Cassano: Conte esulta - Kean al Napoli: l'arrivo del giovane attaccante riceve la "benedizione" di Antonio Cassano, mentre Antonio Conte esulta.

Esulta Conte: ha detto no alla Juventus per il Napoli; Napoli: Conte e De Laurentis trovano l'intesa, il claim Again è stato profetico, il Vesuvio esulta; Alvino esulta per Conte? «Mamma quanto godo!!!» - FOTO.

Esulta Conte: ha detto no alla Juventus per il Napoli - Il calciomercato estivo è già infuocato: rifiutata la Juventus per il Napoli, sorridono Conte e De Laurentiis. Come scrive calciomercato.it

Conte: "La mia rabbia finta, alla Juve una maschera. Lasciare Napoli era possibile solo in un caso" - Il tecnico campione d'Italia si rivela in una lunga intervista: "Se senti il rischio, allora devi intervenire anche se sembri pazzo" ... Si legge su tuttosport.com