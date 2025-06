Estensione e potenziamento della rete idrica a Piantravigne

Arezzo, 24 giugno 2025 – Sono iniziati i lavori per l’estensione e il potenziamento della rete idrica a Piantravigne, un intervento fondamentale per migliorare la qualità dell’approvvigionamento nella frazione. Con la posa di una nuova condotta che collega Certignano al serbatoio di Piantravigne, si garantirà un servizio più affidabile e efficiente per tutti i residenti, promuovendo lo sviluppo sostenibile e il benessere della comunità. Un passo importante verso un futuro più sicuro e connesso.

Arezzo, 24 giugno 2025 – Sono iniziati i lavori per l’estensione e il potenziamento della rete idrica nella frazione di Piantravigne, con l’obiettivo di garantire l’approvvigionamento idrico nella parte a valle del borgo. L’intervento prevede la posa di una nuova condotta da Certignano (nel comune di Castelfranco Piandiscò) fino al serbatoio di Piantravigne e permetterà di aumentare la portata e la pressione idrica nelle abitazioni già servite dall’acquedotto. Invece, le abitazioni poste a valle, al momento non ancora allacciate alla rete acquedottistica per i problemi di pressione attualmente presenti, potranno richiedere l’allaccio e l’installazione di un contatore a Publiacqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Estensione e potenziamento della rete idrica a Piantravigne

