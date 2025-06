Estate di shopping glamour sul litorale romano | tornano Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a Santa Marinella e Ostia

Preparati a vivere un'estate di shopping glamour sul litorale romano! Tornano gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, portando eleganza, artigianato di qualità e capi unici tra Santa Marinella e Ostia. Due appuntamenti imperdibili, pronti a trasformare il lungomare e la piazza in vere e proprie capitali dello shopping all'aperto. Non perdere queste occasioni di scoprire le ultime tendenze e artisanalità, perché...

Torna puntuale anche quest’estate uno degli eventi più amati dagli appassionati di moda e artigianato di qualità: “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®” fanno tappa sul litorale romano con due imperdibili appuntamenti, trasformando Santa Marinella e Ostia in capitali dello shopping open air. Sabato 19 luglio a Santa Marinella, lungo il suggestivo Lungomare G. Marconi, e domenica 20 luglio a Lido di Ostia, in Piazza Sirio, le celebri boutique a cielo aperto® porteranno in scena tutto il fascino, l’eleganza e la qualità del Made in Italy artigianale. Gli orari? Dalle 8.00 alle 19.00, con orario continuato anche in caso di maltempo. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: marinella - santa - ostia - estate

Santa Marinella, tutte le informazioni per il referendum dell’8 e 9 giugno - Il voto è un diritto fondamentale e a Santa Marinella siamo pronti a garantirlo in ogni modo. In vista dei referendum del 8 e 9 giugno 2025, l’ufficio elettorale del Comune adotterà orari di apertura straordinari per assicurare a tutti i cittadini residenti di poter esercitare il loro diritto di voto senza preoccupazioni.

Le violenze sono avvenute a bordo di un'auto lungo l'Aurelia nel tratto tra #Ladispoli e Santa Marinella Vai su Facebook

Promozione Lazio, i risultati della diciassettesima giornata: il Santa Marinella ne fa sei al Pescatori Ostia! Stop Monti Prenestini; VIDEO! La partita dei rimpianti: Pescatori - Santa Marinella emblema di una stagione; Forza Santa! Pareggio 3-3 tra Santa Marinella e Pescatori Ostia.

Santa Marinella, arriva il cartellone estivo - Presentato il 21 giugno, giorno di inizio estate, il Cartellone degli eventi estivi che si svolgeranno a Santa Marinella e a Santa Severa. Secondo trcgiornale.it

Santa marinella e santa severa, parte il cartellone estivo con eventi culturali e spettacoli dal 21 giugno - Santa Marinella e Santa Severa lanciano un’estate ricca di eventi culturali e musicali, con festival, spettacoli sul lungomare e iniziative per giovani, puntando a valorizzare il territorio nonostante ... Da gaeta.it