L’estate avvolge i sensi con la sua magia, regalando momenti di pura serenità e rinascita. È il tempo in cui il cuore si apre, i pensieri si schiariscono e ogni istante diventa un dono da assaporare lentamente. Tra profumi intensi e melodie di cicale, si riscopre la bellezza di vivere nel presente. Perché, alla fine, l’estate che sa di luce ci invita a credere ancora...

, di piedi nudi sull'erba, di passi lenti, senza fretta né meta. C'è un'aria fine, particolare, che scioglie il turbinio dei miei pensieri, li stende al sole come lenzuola abbaglianti e mi lascia respirare, finalmente! Odore di rosmarino e sale, a volte di mirto, e altre mirabili essenze. Una cicala vicino a me, canta la sua felicità senza chiedere nulla. E io, tra le dita un frutto maturo e negli occhi la voglia di credere ancora e ancora. A tutto ciò che scalda, che cresce, che mi fa sentire viva, che torna per rigenerarmi anche dopo l'inverno più lungo. Sabina Sabrina Crivellari