Estate casalborese 2025 | il programma

L’estate a Casalbore 2025 si prospetta ricca di emozioni e tradizioni coinvolgenti! Dal 29 giugno al 6 settembre, il calendario promette appuntamenti imperdibili: eventi culturali, gite per i più giovani, raduni di auto d’epoca e molto altro. Un’esttraordinaria occasione per vivere momenti indimenticabili in compagnia, tra divertimento e scoperta. Scopriamo insieme il programma completo!

Svelato il Calendario dell'estate a Casalbore, dal 29 giugno al 6 settembre eventi legati alla tradizione, gite per i più giovani, raduno d'auto d'epoca e altre iniziativa allieteranno il periodo estivo. Il programma 29 giugno ore 10:00 in Viale Cesare Battisti "Raduno d'auto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Estate casalborese 2025: il programma

In questa notizia si parla di: estate - programma - casalborese - raduno

Roma, estate di cantieri su strade e marciapiedi: tutti i lavori in programma - Roma si prepara a un’estate all’insegna dei cantieri, con lavori che trasformeranno la città toccando grandi arterie, marciapiedi e opere strategiche.

Estate casalborese 2025: il programma.

Como, il programma dell'estate: raduno a Mozzate e ritiro a Marbella fino al 23 luglio - Il Como scalda i motori in vista del secondo campionato di fila in Serie A, con un programma di preparazione estiva ambizioso e ricco di appuntamenti di prestigio. tuttomercatoweb.com scrive

Il programma dell'estate del Milan: raduno il 4 luglio, i nazionali arrivano il 14. Poi Colonia e Austria... - Questo il programma dell'estate rossonera, che inizierà il prossimo 4 luglio con il consueto raduno di Milanello: per i nazionali il ritrovo sarà il 14 luglio. Da calciomercato.com