Essere ricordate per l’emozione che abbiamo regalato significa andare oltre le performance e toccare i cuori di chi ci ascolta. Nel mondo dello sport, la piattaforma diventa un potente strumento di sensibilizzazione e comunicazione, in grado di generare conversazioni autentiche e durature. Ma quanto siamo davvero pronti ad ascoltare e condividere questi momenti di passione? La vera forza sta nel saper trasformare l’emozione in un ponte di dialogo e ispirazione.

Pensate a quante volte, nel parlare di sport negli ultimi anni, facciamo riferimento al concetto di piattaforma. Alla ribalta che gli atleti raggiungono con le loro performance sportive e che possono potenzialmente usare per diffondere messaggi, sensibilizzare su tematiche che stanno loro a cuore, avviare conversazioni. Pensate anche a come noi tendiamo a reagire a questi momenti, a come non sempre emerga la nostra disponibilità all’ascolto, al comprendere una posizione, a partecipare al dialogo di turno. A seconda delle posizioni conservatrici o liberali di chi riceve il messaggio - pensate, ad esempio, a frasi come “ Shut up and dribble ” - l’attivismo sociale e culturale degli atleti è in grado di innescare reazioni forti, di sostegno o opposizione, ma l’impressione di chi scrive è che si tenda per lo più a registrare la determinata posizione senza elaborare ulteriormente. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com