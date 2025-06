Esselunga corre ai ripari per i troppi furti Cancelli di sicurezza anche dopo le casse

Esselunga si distingue ancora una volta per il suo impegno nella sicurezza dei clienti e del personale, adottando misure innovative per frenare i furti. Dopo aver promesso interventi efficaci, l’azienda ha installato cancelli di sicurezza anche dopo le casse, garantendo un ambiente più protetto e tranquillo. Una soluzione all’avanguardia che dimostra come la grande distribuzione possa rispondere alle sfide quotidiane con determinazione e tecnologia.

Erano stati promessi e sono arrivati, i nuovi sistemi antitaccheggio all' Esselunga di via Canova. A seguito dei reiterati furti, l'azienda della grande distribuzione ha incrementato le misure di contrasto ai reati predatori. Da pochi giorni sono infatti stati installati dei cancellini a tutte le casse che si aprono solo scansionando il codice a barre sullo scontrino che comprova il pagamento della spesa: barriere analoghe a quelle già presenti alla casse self-service. Un problema, quello dei furti di merce poi spesso rivenduta abusivamente, che si porta dietro una platea di soggetti che vivono di espedienti e che hanno preso a gravitare intorno al centro commerciale, rendendosi autori di una diffusa insicurezza.

