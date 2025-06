Esposito contatti con la Fiorentina! Ma c’è una novità

La Fiorentina si fa sotto con decisione per Sebastiano Esposito, talento classe 2002 in forza all’Inter. Dopo una stagione positiva alla Sampdoria, il giovane attaccante è tra i nomi caldi per rinforzare l’attacco viola. La trattativa si intensifica, e i toscani stanno accelerando per portarlo in Serie A. I prossimi giorni potrebbero rivelare un colpo di scena nel mercato estivo. Rimanete sintonizzati per tutte le novità!

La Fiorentina guarda con attenzione in casa Inter per rinforzare l'attacco e tra i nomi caldi c'è quello di Sebastiano Esposito. INTERESSE – Secondo quanto riportato da La Nazione, i Viola sarebbero "con forza" sul talento classe 2002, reduce da una stagione positiva in prestito alla Sampdoria. Il club toscano valuta l'attaccante come possibile rinforzo in vista della nuova stagione e starebbe accelerando i tempi. Non solo Sebastiano: alla Fiorentina piace anche il fratello minore, Pio Esposito, attaccante classe 2005 su cui si stanno muovendo diverse squadre, sia in Italia che all'estero. La doppia pista Esposito è dunque sul tavolo dei dirigenti viola, che nelle prossime ore avranno un confronto diretto con l'Inter.

