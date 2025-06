Eric Dane sfila dopo la rivelazione sulla Sla | Continuerò a recitare

Eric Dane, noto per il suo talento e il suo carisma, ha sfilato con il cast della serie Amazon Prime "Countdown" alla première mondiale a Hollywood, dopo aver condiviso pubblicamente la sua lotta contro la SLA. Nonostante le sfide personali, l’attore ha deciso di continuare a recitare, portando avanti con determinazione il suo percorso artistico. La sua presenza sul red carpet segna un nuovo capitolo, dimostrando che la passione per la recitazione può superare ogni ostacolo.

(askanews) – Eric Dane ha sfilato con il cast della nuova serie tv di Amazon Prime Countdown sul grey carpet della premiere mondiale a Hollywood. Interamente girata a Los Angeles, la serie segue le vicende di una task force che cerca di fermare un attacco terroristico e vuole riportare in tv le atmosfere e il ritmo dei film d'azione degli anni '80, nelle intenzioni del creatore e showrunner Derek Haas. Eric Dane sfila sul red carpet per la prima volta dopo la diagnosi di SLA e promette di continuare a recitare: «È sempre fantastico essere sul set. Continuerò a farlo». Mercoledì, a Los Angeles, per la première di Countdown.