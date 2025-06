Ergastolo per il killer di Diabolik la sentenza | Arroganza di Piscitelli ne ha decretato la morte

Una sentenza che scuote l’Italia: l’ergastolo inflitto a Raul Esteban Calderon per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, sottolinea la brutalità e l’arroganza del gesto. La condanna riflette la ferma volontà di giustizia di fronte a un atto così violento e senza scrupoli. Scopriamo insieme le motivazioni di questa severa decisione giudiziaria, che segna un punto di svolta nel contrasto alla criminalità. Continua a leggere.

Troppo arrogante e violento: per questo Fabrizio Piscitelli è stato ucciso da Raul Esteban Calderon. Le motivazione della sentenza con cui Calderon è stato condannato all'ergastolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Prove attendibili su contesto criminale, movente, mandanti, identificazione dell'imputato" - La Terza Corte d'Assise di Roma spiega in 400 pagine le motivazioni della sentenza all'ergastolo per Raul Esteban Calderon, il vero nome è Gustavo Alejandro Musumeci. Riporta rainews.it