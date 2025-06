Era fuori dal bar travolto da un Suv Il Pd piange Nuzzolo | Un esempio

Una tragedia improvvisa ha sconvolto il cuore dell’Appennino romagnolo, colpendo profondamente la comunità di Poggio alla Lastra. Gabriele Nuzzolo, giovane e stimato segretario del Pd di Santa Sofia, ha perso la vita in un tragico incidente che ha lasciato tutti senza parole. Un dramma che ci ricorda quanto fragile possa essere la nostra quotidianità e l’importanza di valorizzare ogni momento.

Un'intera comunità politica sconvolta da una tragedia assurda nel cuore dell' Appennino romagnolo, in una zona – una piccola frazione di montagna, Poggio alla Lastra – dove non si pensa che possa mai accadere nulla di simile. E invece Gabriele Nuzzolo, giovane segretario del circolo Pd di Santa Sofia e consigliere comunale nello stesso paese, lì ha perso la vita, sulla soglia dei 34 anni (li avrebbe compiuti a luglio) domenica sera, travolto da un suv in retromarcia nei pressi di un chiosco-bar. Poteva essere una strage: con lui c'era un gruppo di otto persone e tre sono rimaste ferite, tutte fortunatamente in modo lieve.