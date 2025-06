Entrata in vigore la tregua tra Israele e Iran Che succede ora | La diretta

Una svolta cruciale scuote il Medio Oriente: entra in vigore la tregua tra Israele e Iran, con Trump che annuncia ufficialmente il cessate il fuoco. Dopo i raid "telefonati" di Teheran sulle basi USA in Qatar e i recenti attacchi missilistici su Beersheba, la regione si avvicina a un nuovo capitolo di stabilitĂ o di tensione crescente. Cosa succederĂ ora? La pace sembra a portata di mano, ma la strada resta ancora incerta.

Trump annuncia il cessate il fuoco. La svolta dopo i raid "telefonati" di Teheran sulle basi Usa in Qatar. Nella notte missili iraniani su Beersheba, nel sud di Israele. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Entrata in vigore la tregua tra Israele e Iran. Che succede ora | La diretta

In questa notizia si parla di: israele - entrata - vigore - tregua

Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Iran | Media Teheran: entrata in vigore la tregua | Missili su Beer Sheva nella notte: tre morti - In un clima di tensione crescente, Trump annuncia un cessate il fuoco tra Israele e Iran, mentre Teheran conferma l'entrata in vigore della tregua.

Trump annuncia il cessate il fuoco tra Iran e Israele: “Dopo sarà conclusa la guerra”. Con un post sul suo social il presidente Usa comunica l’accordo... Vai su Facebook

Guerra Iran, media Teheran: entrata in vigore tregua. Ma nuovi allarmi in Israele. LIVE; Media iraniani, entrata in vigore la tregua. Ma sono in corso nuovi allarmi aerei in Israele; Trump: 'Tregua tra Israele e Iran, la guerra è finita'. Ma i missili continuano: tre morti a Beer Sheva - LIVE BLOG.

Guerra Iran, Trump: «Tregua con Israele, la guerra finirà». Teheran: «La tregua è entrata in vigore». Ultimi raid con missili all'alba - Trump ha annunciato che l'Iran e Israele hanno concordato un cessate il fuoco di 12 ore. Lo riporta leggo.it

Media iraniani, entrata in vigore la tregua. Ma sono in corso nuovi allarmi aerei in Israele - Nonostante l’annuncio dell’Iran dell’entrata in vigore del cessate il fuoco con Israele alle 7:30 ora di Teheran (le 6 in Italia), nuovi allarmi aerei sono in corso nel centro dello Stato ebraico e in ... Riporta ilsole24ore.com