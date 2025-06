Enrico Pazzali presidente di Fondazione Fiera Milano indagato per i dossieraggi querela Pierfrancesco Majorino

Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano, si trova al centro di un’indagine che scuote il mondo amministrativo lombardo. Indagato nell’ambito dell’inchiesta Equalize sui dossieraggi illegali, ha deciso di tutelare la sua reputazione affidandosi ai legali, in seguito alle dure dichiarazioni di Pierfrancesco Majorino. Una vicenda che rischia di avere ripercussioni significative nel panorama politico e imprenditoriale regionale. Continua a leggere.

Enrico Pazzali, presidente uscente di Fondazione Fiera Milano indagato nell'inchiesta Equalize sui dossieraggi illegali, ha dato l'incarico ai propri legali di "tutelare la sua onorabilità in tutte le sedi competenti, ivi compresa quella legale" nei confronti del capogruppo del Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino per le sue "recenti e reiterate esternazioni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

