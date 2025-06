Enrico Mentana lascia il Tg di La7? Il post su Facebook ha scatenato tutti

Enrico Mentana, volto storico del TgLa7, ha sorpreso tutti con un post su Facebook che ha scatenato un vero terremoto nel mondo dell'informazione italiana. Con parole cariche di emozione e riflessione, il direttore ha lasciato trasparire alcune incertezze sul suo futuro professionale, aprendo un dibattito acceso tra i media e i suoi fedeli ascoltatori. È il momento di scoprire cosa potrebbe riservare il prossimo capitolo di questa leggenda del giornalismo.

Quando Enrico Mentana, direttore del TgLa7 scrive uno status, l'attenzione è sempre massima. Quello scritto nelle ultime ore ha fatto trasalire il pubblico, lasciando più di qualche dubbio sulla possibilità di continuare a dirigere quello che, al momento, è uno degli spazi informativi più seguiti d'Italia. " Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del Tgla7. Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5, e da redattore ne avevo trascorsi 9 al Tg1. Tutti intensissimi, e esaltanti. Tutti affrontati come fosse stato 'per sempre', senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo.