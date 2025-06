Enrico Brignano inaugura Un' Estate da Belvedere

Enrico Brignano apre le porte alla magia dell’estate con la decima edizione di Un’Estate da Belvedere, portando il suo talento nel suggestivo scenario del Belvedere di San Leucio. Venerdì 27 giugno alle 21, il famoso showman e attore romano presenta “Bello di Mamma” - Tour Estate 2025, in un evento esclusivo che promette risate e emozioni indimenticabili. Preparatevi a vivere una serata unica!

