Enrico Brignano inaugura la rassegna Un’Estate da Belvedere

L’attesa è finita: Enrico Brignano apre la decima edizione di Un’Estate da Belvedere con il suo nuovo spettacolo “Bello di Mamma”. Venerdì 27 giugno alle ore 21, al suggestivo Belvedere di San Leucio, il comico e showman romano promette una serata indimenticabile ricca di risate e emozioni. Un evento imperdibile che segna l’inizio di un’estate all’insegna della cultura, del divertimento e della bellezza. Non mancate!

Tempo di lettura: 3 minuti Enrico Brignano inaugura la decima edizione di Un’Estate da Belvedere. Venerdì 27 giugno alle ore 21 presenta “Bello di Mamma” – Tour Estate 2025? al Belvedere di San Leucio. Il comico, showman e attore romano porta in scena il suo nuovo spettacolo, in esclusiva per la Campania, al festival prodotto e organizzato da Lwr S.r.l. di Massimo Vecchione, con il patrocinio del Comune di Caserta. Una rassegna trasversale di teatro e musica, con grandi artisti italiani e internazionali, che per tutta la stagione estiva animerà i siti Unesco del Belvedere di San Leucio e della Reggia di Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it