Eni multa Antitrust da 32 milioni per Novamont | abuso di posizione dominante

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di infliggere a Novamont una sanzione record di oltre 32 milioni di euro, accusandola di aver abusato della posizione dominante nel mercato delle bioplastiche. Questa maxi multa sottolinea l’importanza di mantenere una concorrenza leale e trasparente, evitando pratiche che possano danneggiare i consumatori e i concorrenti. La vicenda apre un capitolo cruciale sulla regolamentazione del settore sostenibile e delle materie prime ecologiche.

Maxi sanzione dell’Antitrust a Novamont, azienda che opera nei mercati nazionali delle materie prime bioplastiche per la produzione di sacchetti d e lla spesa e dell’ortofrutta. Per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la società ha abusato della sua posizione dominante realizzando “un’unica strategia escludente” nei confronti dei produttori concorrenti. L’Antitrust ha dunque irrogato a Novamont S.p.A una sanzione di 30.359.000 euro e un’altra di 1.701.052,08 euro – in solido con la controllante Eni S.p.A. – per abuso di posizione dominante almeno dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Eni, multa Antitrust da 32 milioni per Novamont: abuso di posizione dominante

