Emilio Fede compie 94 anni L' ultima foto in Rsa i guai giudiziari il tumore diagnosticato per errore | La morte di Berlusconi? Vorrei raggiungerlo al più presto

Emilio Fede, icona del giornalismo italiano, compie 94 anni tra ricordi affettuosi e sfide personali. L’ultima foto in RSA, i guai giudiziari e il tumore diagnosticato per errore segnano il suo percorso recente, così come la notizia della morte di Berlusconi. Nonostante tutto, il suo desiderio di rivederlo al più presto rimane vivo. La sua storia è un capitolo indelebile della nostra informazione, e il suo spirito continua a ispirare.

Emilio Fede compie 94 anni. Lo storico conduttore e direttore del Tg4 lasciò la Mediaset nel 2012 e la sua ultima apparizione televisiva risale al 2022, quando fu ospite e opinionista del. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Emilio Fede compie 94 anni. L'ultima foto in Rsa, i guai giudiziari, il tumore diagnosticato per errore: «La morte di Berlusconi? Vorrei raggiungerlo al più presto»

