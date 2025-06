Emergenza sicurezza mozione urgente del gruppo ' Con' | Servono rinforzi immediati

In una regione devastata da criminalità e infiltrazioni mafiose, la sicurezza delle comunità è più a rischio che mai. La mozione urgente del gruppo ‘Con’, guidata da Antonello Rizzi, chiede rinforzi immediati alle forze dell’ordine e alla Polizia Penitenziaria. È il momento di agire con decisione: la nostra sicurezza non può più aspettare.

La drammatica carenza di personale delle forze dell’ordine e della Polizia Penitenziaria, in un territorio segnato da fenomeni criminali e dalla presenza radicata di organizzazioni mafiose, è oggetto di una mozione urgente presentata dal gruppo ‘Con’, primo firmatario Antonello Rizzi. Gli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Emergenza sicurezza, mozione urgente del gruppo 'Con': "Servono rinforzi immediati"

In questa notizia si parla di: mozione - urgente - gruppo - emergenza

Forza Italia presenta un mozione urgente per rivedere i parapetti del lungolago - Forza Italia presenta una mozione urgente per rivedere i parapetti del lungolago di Como. Un destino difficile e protratto per oltre quindici anni, il cantiere delle paratie continua a far discutere.

Foggia, il gruppo “Con” lancia l’allarme sicurezza: “Città esposta, servono rinforzi subito”; Riva: “emergenza parcheggi”, il centro-sinistra presenta una mozione; Emergenza strade, 16 giugno incontro con i sindaci della Provincia.

Emergenza freddo, continua il gelo La proposta del Pd: aprire le stazioni - Il gruppo regionale del Pd depositerà lunedì in Regione una mozione urgente per l’apertura delle stazioni ferroviarie ai clochard per la fase di emergenza freddo che, secondo le previsioni ... Si legge su ecodibergamo.it

Riva: “emergenza parcheggi”, il centro-sinistra presenta una mozione - Dal gruppo consiliare Progresso per Sestri ll gruppo consiliare Progresso per Sestri ha presentato una mozione urgente da discutere ... Segnala msn.com