Emergenza lingua blu in Umbria | l’assessore Meloni | Serve fondo straordinario per sostenere le aziende colpite

L'Umbria si sta mobilitando contro l'emergenza lingua blu, un problema che minaccia il settore agricolo regionale. Durante un incontro operativo, promosso dall’assessore alle Politiche agricole Simona Meloni, si è sottolineata l’urgenza di creare un fondo straordinario per sostenere le aziende colpite. Solo con azioni tempestive e un impegno condiviso potremo superare questa difficile sfida e proteggere il nostro patrimonio agricolo.

Un fondo straordinario per sostenere le aziende colpite. Il primo punto fermo per arginare l'epidemia della lingua blu viene da un incontro operativo, promosso dall’assessore regionale alle Politiche agricole, Simona Meloni, per affrontare la delicata situazione sanitaria legata ai focolai di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Emergenza “lingua blu” in Umbria: l’assessore Meloni: "Serve fondo straordinario per sostenere le aziende colpite"

In questa notizia si parla di: lingua - assessore - meloni - fondo

Le spese militari non saranno indolori: il Fondo Monetario smentisce Meloni - Il Fondo Monetario Internazionale lancia un campanello d'allarme: le spese militari italiane non saranno indolori.

L'ex sindaca accusa l'amministrazione di aver ignorato i fondi messi a disposizione per il completamento delle opere urbanistiche, ma l'assessore replica: "Non sa di che parla" Vai su Facebook

Emergenza “lingua blu” in Umbria: l’assessore Meloni: Serve fondo straordinario per sostenere le aziende colpite; Lingua Blu in Umbria, la Regione convoca un tavolo di crisi: “Servono fondi straordinari per le aziende colpite”; Lingua Blu, la Regione Umbria convoca un tavolo con allevatori, sindaci, veterinari e Istituto zooprofilattico.

Lingua Blu, la Regione Umbria convoca un tavolo - Si è svolto questa mattina, su iniziativa dell'assessore regionale alle Politiche agricole Simona Meloni, un incontro operativo con gli uffici regionali, i rappresentanti delle associazioni di categor ... Riporta ansa.it

Il vicepresidente Meloni all'assemblea dell'Anci: “Subito un tavolo sul fondo unico” - L’assessore Meloni ha preso atto delle richieste, che guardano all’implementazione strutturale del fondo unico, e ha espresso la necessità di istituire un tavolo permanente con tutte le parti ... regione.sardegna.it scrive