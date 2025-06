Emergenza incendi in Grecia l'isola di Chios brucia da 3 giorni | le fiamme divorano i boschi

L’isola di Chios, in Grecia, si trova in grave emergenza: da tre giorni le fiamme divorano i suoi boschi, mettendo a rischio la natura e le comunità locali. Con tre incendi ancora attivi e 444 vigili del fuoco impegnati, il paese ha dichiarato lo stato d’emergenza. Una lotta contro il tempo e il fuoco per salvare un patrimonio naturale prezioso e difendere chi vi abita. Continua a leggere.

L'isola greca di Chios brucia per il terzo giorno - Per il terzo giorno consecutivo i vigili del fuoco stanno cercando di contenere il vasto incendio boschivo scoppiato nell'isola greca di Chios, nell'Egeo settentrionale. Secondo msn.com