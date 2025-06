Emergenza idrica in fascia costiera a Giugliano il sindaco D’Alterio in Prefettura | Lavoriamo per una soluzione definitiva

L’emergenza idrica che da settimane interessa la fascia costiera di Giugliano è diventata una priorità assoluta per l’amministrazione. Il sindaco Diego D’Alterio, convocato in Prefettura, si impegna a trovare una soluzione definitiva per garantire risorse adeguate e sicurezza ai cittadini. Con determinazione e collaborazione tra istituzioni, Giugliano si prepara a superare questa crisi, perché il benessere della comunità merita interventi concreti e duraturi.

Il sindaco di Giugliano, Diego D'Alterio, ha partecipato nella giornata di ieri a una riunione convocata in Prefettura per affrontare l'emergenza idrica che, da alcune settimane, sta nuovamente interessando la fascia costiera della città. All'incontro hanno preso parte .

