Emergenza idrica a Giugliano Regione finanza intervento da 11 milioni per la rete comunale

L'emergenza idrica a Giugliano richiede interventi urgenti e strutturali. Un finanziamento di 11 milioni di euro per la rete comunale rappresenta un passo fondamentale verso una soluzione durevole. Durante il vertice in Prefettura, sindaco e istituzioni hanno condiviso l’impegno di agire subito, puntando a garantire risorse e strategie efficaci. Il futuro del territorio dipende dalla collaborazione e dall’azione concreta di tutti gli attori coinvolti. Continua a leggere.

Vertice in Prefettura sull'emergenza idrica a Giugliano (Napoli), presenti il sindaco Diego D'Alterio, enti e istituzioni coinvolte; al lavoro per "soluzione definitiva". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Emergenza idrica sulla fascia costiera di Giugliano, approvati fondi per interventi strutturali - L'emergenza idrica sulla fascia costiera di Giugliano rappresenta un problema annoso che si aggrava durante i mesi estivi, causando disagi enormi ai residenti.

