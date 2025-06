Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche due milioni di euro da assegnare ai comuni per il 2025

Un impegno concreto per rendere le città più accessibili e inclusive: la Regione ha stanziato quasi 2 milioni di euro per il 2025, destinati ai comuni per eliminare le barriere architettoniche negli edifici privati. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso l’uguaglianza e la qualità della vita di tutti i cittadini. Con investimenti mirati e strategie condivise, possiamo costruire un futuro più aperto e solidale.

ANCONA – Ammontano a quasi 2 milioni di euro le risorse da ripartire ai comuni per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati per l'anno 2025. Lo ha stabilito la Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Urbanistica Stefano Aguzzi, approvando i.

