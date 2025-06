Elezioni provinciali la garante delle parità | Una Provincia a misura di donna

In vista delle elezioni provinciali del 27 giugno, Nadia Marra, responsabile per la Campania della Rete per la Parità, lancia un messaggio forte: "Una Provincia a misura di donna". Un invito a riflettere sull’importanza di un’amministrazione più inclusiva ed equa, dove i diritti e le esigenze delle donne siano al centro delle decisioni. Per una provincia che guarda al futuro con pari opportunità e rispetto.

"Una Provincia a misura di donna", è l'auspicio di Nadia Marra, responsabile per la Campania per la Rete per la Parità. La Garante interviene in vista del voto per il nuovo presidente della Provincia di Caserta in programma venerdì 27 giugno, quando alle urne si recheranno sindaci e consiglieri. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Elezioni provinciali, la garante delle parità: "Una Provincia a misura di donna"

In questa notizia si parla di: provincia - garante - parità - misura

Bandiere Verdi 2025, le spiagge "a misura di bambino" a Bari e provincia - Nel 2025, le spiagge di Bari e provincia si confermano a misura di bambino con le Bandiere Verdi, il riconoscimento assegnato da oltre 3.

La gogna vergognosa che sta subendo in queste ore questo ragazzo qui, Simone Leoni, dà la misura esatta della barbarie morale raggiunta dalla destra-destra. In pratica, il neo segretario di Forza Italia giovani ha osato criticare dal palco l’ex generale Vanna Vai su Facebook

Elezioni provinciali, la garante delle parità: Una Provincia a misura di donna; Gruppo UNA, siglato il primo Contratto integrativo aziendale per gli oltre 1.260 dipendenti della catena alberghiera italiana; Regione Toscana: al via il sostegno delle PMI e dei liberi professionisti.