Elezioni provinciale Lombardi | Pieno sostegno a Mirra

A meno di 72 ore dall'importante appuntamento elettorale, rinnovo il mio pieno sostegno ad Antonio Mirra, figura di grande integrità e competenza. Condivido le scelte del Partito Democratico e del campo largo, convinto che questa alleanza possa portare rinnovamento e crescita alla Provincia di Caserta. È il momento di unire le forze per costruire un futuro migliore, e io sono al fianco di Mirra in questa sfida decisiva.

A meno di 72 ore dall'appuntamento per designare il nuovo presidente della Provincia di Caserta, ribadisco ancora una volta il mio sostegno incondizionato ad Antonio Mirra. Condivido in pieno la scelta del Partito democratico e del campo largo che hanno deciso di investire sulla candidatura di.

