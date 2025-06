Elezioni presidente Coni 2025 | orario candidati favoriti come funziona

Le elezioni del nuovo presidente del Coni nel 2025 rappresentano un momento cruciale per lo sport italiano. Giovedì 26 giugno, a partire dalle ore 10.00, presso il Palazzetto polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” a Roma, i candidati favoriti si sfideranno per guidare lo sport italiano nel quadriennio che culminerà con le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ma come funziona questa procedura e quali sono gli orari chiave? Scopriamolo insieme.

Le elezioni del Nuovo Presidente del Coni si svolgeranno giovedì 26 giugno (a partire dalle ore 10.00) presso il Palazzetto polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" a Roma. Si sceglierĂ chi sarĂ chiamato a guidare lo sport italiano lungo il quadriennio che culminerĂ con le Olimpiadi di Los Angeles 2028, succedendo a Giovanni Malagò che non si è potuto ricandidare a causa della normativa vigente (occupa il ruolo dal 19 febbraio 2013). Gli aventi diritto di voto sono gli 81 membri del Consiglio Nazionale per il 2025-2028: tutti i Presidenti delle Federazioni Sportive affiliate, i membri del CIO (Giovani Malagò, Ivo Ferriani e Federica Pellegrini), alcuni rappresentanti di atleti e tecnici, esponenti dei territori e delle discipline sportive associate.

Il 26 giugno, il destino del Comitato Olimpico Italiano si deciderĂ con le elezioni per il nuovo presidente, un momento cruciale che plasmerĂ il quadriennio verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

