Elezioni per il nuovo Rettore tensione al seggio | sindacalista allontanato dalla Polizia

Le elezioni per il nuovo rettore allestiscono un’atmosfera tesa all’interno dell’Ateneo di Salerno, dove l’intervento deciso degli agenti della Polizia di Stato ha mitigato momentaneamente i disordini. Un noto sindacalista, coinvolto in un acceso alterco, è stato allontanato dal seggio elettorale riservato ai dipendenti. La vicenda apre uno squarcio sulle tensioni interne all’università, lasciando spazio a interrogativi e riflessioni sul clima che si respira tra le mura accademiche.

E' stato necessario l'intervento degli agenti della Polizia di Stato, in servizio presso l'Ateneo di Salerno, per allontanare dal seggio elettorale, riservato ai dipendenti, questa mattina un noto sindacalista. Sembra, da una prima ricostruzione, che l'uomo, molto noto negli ambienti universitari.

