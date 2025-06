Elezioni del rettore Enrico Foti in testa al primo scrutinio ma quorum ancora lontano

Enrico Foti si posiziona in testa nel primo scrutinio delle elezioni per il Rettorato dell’Università di Catania, segnando un primo passo importante verso la guida dell’ateneo per il prossimo sessennio. Tuttavia, il quorum necessario per la conferma rimane ancora lontano, lasciando aperto il futuro politico accademico. Nell’Aula Magna del Palazzo Centrale, dove si è tenuto lo scrutinio pubblico, le preferenze hanno...

