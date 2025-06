Elena Sofia Ricci risponde a Claudio Amendola video intervista | Ho amato i Cesaroni ma ho sempre lasciato le serie

In un mondo dello spettacolo in continua evoluzione, le parole di Elena Sofia Ricci sulla sua scelta di lasciare "I Cesaroni" catturano l'attenzione. Con eleganza e sincerità, l’attrice rivela il suo amore per la serie e i motivi che l’hanno spinta a cambiare rotta. Guarda la video intervista e scopri come una delle protagoniste più amate si apre sul suo percorso professionale e personale, dimostrando ancora una volta la sua autenticità e passione.

Guarda la video intervista: Elena Sofia Ricci replica a Claudio Amendola in merito all’addio ai Cesaroni: «Ho molto amato i Cesaroni, dopo un po’ ho bisogno di cambiare » Italian Global Series Festival 2025. Premiata all’ Italian Global Series Festival di Rimini con uno degli Excellence Award, Elena Sofia Ricci torna a parlare del suo abbandono de I Cesaroni, rispondendo direttamente – e con garbo – alle parole pronunciate il giorno prima da Claudio Amendola, che nel presentare la nuova stagione de I Cesaroni 7 – Il ritorno aveva polemizzato con chi, negli anni, aveva deciso di lasciare la serie. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Elena Sofia Ricci risponde a Claudio Amendola (video intervista): «Ho amato i Cesaroni, ma ho sempre lasciato le serie»

