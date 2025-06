Elena Sofia Ricci risponde a Claudio Amendola | Non ho mai detto che mi fanno schifo i Cesaroni

Elena Sofia Ricci rompe il silenzio e risponde alle parole di Claudio Amendola, che aveva criticato gli attori che non torneranno nella nuova stagione de I Cesaroni. Con stile e fermezza, l’attrice chiarisce il suo punto di vista, smentendo ogni insinuazione e dimostrando ancora una volta il suo rispetto e la passione per il mondo dello spettacolo. Ecco come Elena Sofia Ricci affronta le polemiche e si difende con eleganza.

Elena Sofia Ricci rompe il silenzio e risponde a Claudio Amendola, il quale, nei giorni scorsi, aveva parlato in tono polemico degli attori che hanno deciso di non tornare nella nuova stagione de I Cesaroni, prossimamente in onda su Canale 5. L’interprete, in riferimento a Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e Max Tortora, aveva dichiarato: “Sono tutti attori che ci hanno detto: ‘Arrivederci e grazie, ci fa schifo’”. La replica dell’attrice, in un primo momento, sembrava fosse arrivata sui social. Elena Sofia Ricci, infatti, aveva condiviso questa frase sul suo profilo Instagram: “Chi ti vuole bene non ti ferisce, non ti mente, non ti usa, non ti tradisce. 🔗 Leggi su Tpi.it