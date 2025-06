Elena Sofia Ricci risponde a Claudio Amendola | Ho amato molto i Cesaroni

Elena Sofia Ricci risponde con classe e sincerità alle polemiche di Claudio Amendola, ristabilendo la verità su un capitolo amatissimo della televisione italiana. La sua dichiarazione, rilasciata all’Italian Global Series, mette a tacere i fraintendimenti e riafferma il suo affetto per I Cesaroni, dimostrando ancora una volta quanto il rispetto e la passione per il mondo dello spettacolo siano alla base della sua professionalità. La verità, si sa, ha sempre il suo peso.

Come avevamo immaginato, la risposta ufficiale di Elena Sofia Ricci alla polemica scatenata da Claudio Amendola sul mancato ritorno suo e di altri colleghi ne I Cesaroni – Il Ritorno, è arrivata all’Italian Global Series. Ovvero lo stesso Festival dal quale il regista e protagonista della serie di Canale 5 aveva sganciato quella bomba che lei, con la consueta compostezza, disinnesca in un’intervista. Non ho mai detto che mi facessero schifo I Cesaroni, non ho mai rifiutato, non ho mai detto che volevo rientrare e non rientrare. Io addirittura uscii alla quarta serie, poi per una promessa fatta a Carlo Bixio tornai nella quinta, nonostante Carlo fosse mancato, ma io quando faccio una promessa la mantengo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it