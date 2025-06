Elena Sofia Ricci | Non ho mai detto che I Cesaroni fanno schifo Con Claudio Amendola ci vogliamo bene

Elena Sofia Ricci chiarisce i fraintendimenti sulle sue parole riguardo ai Cesaroni, sottolineando il suo affetto per Claudio Amendola e il rispetto per la serie. La sua sincerità apre una finestra sui motivi che l’hanno portata a prendere nuove strade, smentendo ogni malinteso. Un esempio di come le parole, interpretate nel modo sbagliato, possano creare confusione, ma anche di quanto sia importante la sincerità e il rispetto reciproco nel mondo dello spettacolo. Continua a leggere.

Elena Sofia Ricci ha fatto chiarezza sulla recenti dichiarazioni di Claudio Amendola a proposito degli assenti nella nuova stagione de I Cesaroni: "Non voleva dire cattiverie, ci conosciamo e ci vogliamo bene". E sul suo rapporto con la serie e con il personaggio di Lucia Liguori: "Non ho mai detto che mi fanno schifo, ma sentivo il bisogno di cambiare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’attore chiarisce le esclusioni nel cast de I Cesaroni 7 e lancia una frecciata: «Ci hanno detto: “Ci fa schifo”». Elena Sofia Ricci risponde sui social - Il mondo di I Cesaroni si prepara a tornare con grande attesa nel 2026 su Canale 5, ma le novità non sono solo sul palcoscenico.

Dopo le dichiarazioni di Amendola sui colleghi che hanno detto no a I Cesaroni 7, non si è fatta attendere la risposta di Elena Sofia Ricci Vai su Facebook

«Chi ti ama ti rispetta», Elena Sofia Ricci risponde a Claudio Amendola che aveva detto: «I Cesaroni le facevano schifo» Vai su X

In un’intervista Elena Sofia Ricci smentisce polemiche con Claudio Amendola degli ultimi giorni - Elena Sofia Ricci ci ha tenuto a chiarire le ragioni del suo addio a I Cesaroni, smentendo ogni polemica con Claudio Amendola. novella2000.it scrive

Drama "I Cesaroni": Amendola contro Elena Sofia Ricci e Mastronardi, “Hanno detto no, ora è tardi” - “Arrivederci e grazie”: Amendola rompe il silenzio su Ricci, Mastronardi e Tortora. Come scrive alfemminile.com