Elena Sofia Ricci non ci sta e risponde a tono a Claudio Amendola | 1 a 0 per l’attrice!

Elena Sofia Ricci non si lascia intimidire e risponde a tono alle frecciate di Claudio Amendola, dimostrando ancora una volta il suo carattere forte e deciso. Dopo le polemiche sui colleghi assenti alla nuova stagione de I Cesaroni, l’attrice ha scelto di chiarire ogni malinteso con eleganza e fermezza, mettendo fine alle voci di tensioni. È un 1 a 0 per lei, che si conferma protagonista non solo sul set, ma anche nelle polemiche.

Il ritorno de I Cesaroni ha riportato alla ribalta non solo i ricordi dei fan, ma anche qualche vecchia tensione tra i protagonisti storici. Dopo le dichiarazioni pungenti di Claudio Amendola su alcuni ex colleghi che non prenderanno parte alla settima stagione della serie, in molti hanno pensato che tra lui ed Elena Sofia Ricci fosse in corso uno scontro a distanza. Ma l’attrice, con eleganza e fermezza, ha deciso di chiarire tutto, senza peli sulla lingua. E, a giudicare dalle sue parole, il punteggio è tutto a suo favore. La risposta di Elena Sofia Ricci a Claudio Amendola. Dopo le dichiarazioni di Claudio Amendola, che in un’intervista aveva lasciato intendere che alcuni attori, tra cui la stessa Ricci, avessero voltato le spalle alla serie, l’attrice ha risposto senza alimentare il fuoco. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Elena Sofia Ricci non ci sta e risponde a tono a Claudio Amendola: 1 a 0 per l’attrice!

In questa notizia si parla di: amendola - claudio - elena - sofia

“Non ho mai detto che i Cesaroni mi facevano schifo. Claudio Amendola non ha voluto dire delle cattiverie nei miei confronti”: parla Elena Sofia Ricci - In un mondo in cui le parole possono accendere polemiche e fraintendimenti, è fondamentale ricordare il valore del rispetto e della comunicazione sincera.

“Ora basta, vi devo dire di Claudio Amendola”. Elena Sofia Ricci vuota il sacco: agli italiani ha voluto far sapere tutto Vai su Facebook

Translate postElena Sofia Ricci: “Non ho mai detto che I Cesaroni fanno schifo. Con Claudio Amendola ci vogliamo bene” Vai su X

I Cesaroni: la stoccata di Claudio Amendola a Elena Sofia Ricci e agli altri assenti!; Caso Cesaroni, Elena Sofia Ricci risponde a Claudio Amendola. Ecco cosa sta succedendo; Elena Sofia Ricci, la precisazione su Claudio Amendola e i Cesaroni dopo le polemiche.

Elena Sofia Ricci risponde ad Amendola sull'addio ai Cesaroni: "Il mio ruolo si era esaurito" - Elena Sofia Ricci risponde alle parole di Claudio Amendola sull'addio ai Cesaroni, la replica di Micol Olivieri "Non sono mai stata contattata" ... Lo riporta gazzetta.it

I Cesaroni 7, Elena Sofia Ricci sbotta (ancora) dopo l’autogol di Claudio Amendola: “Ora parlo io” - L’attrice ha rotto il silenzio dopo le dichiarazioni polemiche dell’attore romano sul cast della serie che tornerà in onda su Canale 5: cosa ha detto ... Da libero.it