Elena Sofia Ricci a Claudio Amendola | Non ho mai detto che mi fanno schifo i Cesaroni li ho amati molto

Elena Sofia Ricci rompe il silenzio e chiarisce le sue posizioni sui Cesaroni, smentendo le voci di un suo disinteresse o repulsione verso la serie. Con sincerità , l’attrice ha confidato di aver sempre amato i personaggi e le storie che ha interpretato, lasciando intendere che un eventuale ritorno potrebbe essere possibile. Ma cosa ha davvero detto? Scopriamolo insieme, perché la tv è fatta di sorprese e di colpi di scena.

Elena Sofia Ricci risponde a Claudio Amendola e chiarisce la sua posizione riguardo un ritorno nei Cesaroni. Ecco cosa ha detto l'attrice all'Italian Global Series Festival di Riccione. La promozione della nuova stagione de I Cesaroni è iniziata non solo con un video di anteprima, ma anche con una polemica che va avanti da giorni. All'Italian Global Series Festival di Riccione infatti, il cast della settima stagione ha presentato I Cesaroni-Il Ritorno e Claudio Amendola ha espresso una malcelata contrarietĂ verso chi ha chiuso le porte alle serie. Ora, in quello stesso Festival, è intervenuta anche Elena Sofia Ricci, ai tempi Lucia Liguori in Cesaroni nella serie di Canale 5. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Elena Sofia Ricci a Claudio Amendola: "Non ho mai detto che mi fanno schifo i Cesaroni, li ho amati molto"

In questa notizia si parla di: cesaroni - claudio - amendola - elena

“Non ho mai detto che i Cesaroni mi facevano schifo. Claudio Amendola non ha voluto dire delle cattiverie nei miei confronti”: parla Elena Sofia Ricci - In un mondo in cui le parole possono accendere polemiche e fraintendimenti, è fondamentale ricordare il valore del rispetto e della comunicazione sincera.

#ElenaSofiaRicci rompe il silenzio su Claudio Amendola e I Cesaroni: “Basta falsità , tra noi solo stima” In un'intervista rilasciata a #SuperGuidaTV, l'attrice ha deciso di fare chiarezza e mettere a tacere le polemiche che negli ultimi giorni alcuni siti avevano ali Vai su Facebook

Translate postElena Sofia Ricci: “Non ho mai detto che I Cesaroni fanno schifo. Con Claudio Amendola ci vogliamo bene” Vai su X

I Cesaroni: la stoccata di Claudio Amendola a Elena Sofia Ricci e agli altri assenti!; Claudio Amendola critica gli assenti dal cast de “I Cesaroni”: la replica di Elena Sofia Ricci; Elena Sofia Ricci risponde alle accuse di Claudio Amendola sui Cesaroni: In tutta la mia vita....

Cesaroni, Elena Sofia Ricci fa chiarezza sulla presunta frecciata ad Amendola - Le possibili tensioni tra ex colleghi de I Cesaroni: Elena Sofia Ricci vuota il sacco sulla presunta frecciata a Claudio Amendola. Riporta msn.com

I Cesaroni 7, Elena Sofia Ricci sbotta (ancora) dopo l’autogol di Claudio Amendola: “Ora parlo io” - L’attrice ha rotto il silenzio dopo le dichiarazioni polemiche dell’attore romano sul cast della serie che tornerà in onda su Canale 5: cosa ha detto ... Si legge su libero.it