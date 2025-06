Effetto Nicholas Green | Donai gli organi di mio figlio Fu la svolta per i trapianti

L’effetto Nicholas Green ha rivoluzionato il mondo dei trapianti, diventando un simbolo di speranza e generosità. La storia di Reginald Green si intreccia con quella di un gesto che ha cambiato in meglio molte vite, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di tutti. Rivivere quei momenti, tra dolore e speranza, è un’esperienza intensa e toccante. Ma qual è il ricordo che rimarrà per sempre impresso nella sua memoria? "Molti ricordi si affollano nella mia mente, ma il più vivido è lo choc che..."

di Dario Crippa BODEGA BAY (California) "Fu solo l’inizio di una storia di enorme importanza". Inizia così il racconto di Reginald Green affidato al docufilm Effetto Nicholas. Dopo trentuno anni, è tornato di nuovo a quei giorni terribili. "Riviverlo è stato straziante. Ho provato di nuovo la solitudine di quei giorni". Qual è il ricordo che non la abbandonerà mai? "Molti ricordi si affollano nella mia mente, ma il più vivido è lo choc che provai quel giorno quando fermai l’auto, guardai Nicholas e vidi la sua lingua sporgere in fuori e una traccia di vomito sul suo mento. Quello fu il primo istante in cui mi resi conto che uno dei proiettili che ci avevano sparato lo aveva colpito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it