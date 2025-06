Educazione stradale e alla legalità la polizia municipale ha incontrato più di 700 studenti delle scuole di Livorno

Nell’ambito dell’impegno per una città più sicura e consapevole, la Polizia Municipale di Livorno ha incontrato oltre 700 studenti delle scuole cittadine, promuovendo un percorso di educazione stradale e alla legalità. Durante il 2024-2025, si sono svolti 21 incontri dedicati al progetto "A spasso sicuri in città con il ...", un’iniziativa fondamentale per formare cittadini responsabili e informati fin dalla giovane età.

Nel corso dell'anno scolastico 2024-2025 la polizia municipale ha svolto la consueta attività di educazione alla legalità che ha interessato le scuole cittadine di ogni ordine e grado. Sono stati effettuati 21 incontri di educazione stradale con il progetto "A spasso sicuri in città con la.

