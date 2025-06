Educazione sessuale in classe solo con consenso | alla Camera il DDL che divide la politica

In un’Italia divisa, la questione dell’educazione sessuale approda in Parlamento con un disegno di legge che pone l’accento sul consenso informato delle famiglie. Una proposta che sta scuotendo il panorama politico e sociale, aprendo un dibattito acceso su come educare le nuove generazioni ai temi della sessualità. Ma quali sono i reali rischi e vantaggi di questa rivoluzione? Scopriamo insieme le implicazioni di questa importante svolta.

Inizia alla Camera la discussione su un disegno di legge destinato a modificare profondamente le modalità con cui la scuola affronta i temi dell’educazione sessuale. Al centro del provvedimento, l’introduzione del consenso informato preventivo da parte delle famiglie per tutte le attività didattiche ed extracurricolari legate a tali argomenti. Le reazioni politiche sono immediate e . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Educazione sessuale previo consenso dei genitori: DdL in discussione alla Camera - In un contesto in evoluzione, la discussione alla Camera sul disegno di legge n° 2423 apre un dibattito importante sull'educazione sessuale nelle scuole italiane.

