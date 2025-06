Educazione sessuale a scuola solo con il sì dei genitori la maggioranza boccia le proposte di opposizione PD e M5S | Fatto grave Lega | Argine alla deriva progressista

In un momento cruciale per l’educazione sessuale nelle scuole italiane, il dibattito si infiamma: la maggioranza sostiene un disegno di legge che privilegia il consenso dei genitori, respingendo le proposte di opposizione come PD e M5S. La Lega si schiera a tutela di un approccio più rigoroso, ritenendo fondamentale rafforzare l’alleanza scuola-famiglia e proteggere i giovani da una deriva progressista. Un tema che divide e suscita forti emozioni nel Paese.

Iniziata in Commissione Cultura alla Camera, la discussione sul disegno di legge che introduce nuove disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico. Il provvedimento mira a rafforzare l'alleanza scuola-famiglia attraverso regole più stringenti per le attività che trattano tematiche legate alla sessualità.

In questa notizia si parla di: scuola - educazione - sessuale - genitori

Educazione sessuale a scuola solo con il sì dei genitori: il ddl Valditara vieta le attività su questi temi a infanzia e primaria senza consenso scritto. Cosa è previsto. TESTO - Il dibattito sull'educazione sessuale nelle scuole italiane si infiamma: il disegno di legge presentato dal Ministro Valditara propone che tutte le attività su temi sensibili, come la sessualità, richiedano il consenso scritto dei genitori per essere svolte nelle scuole dell'infanzia e primaria.

