Edilizia sociale alle Muse anche il ministro Salvini

In Italia ci sono circa 900mila alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui circa il 10% sono sfitti e necessitano di ristrutturazione. Anche se il diritto alla casa non è esplicitamente menzionato nella Costituzione italiana ci sono 320mila famiglie in graduatoria in attesa con diritto di un alloggio di ERP ma questo numero è certamente inferiore al reale bisogno, stimabile in circa 650mila domande. Ecco alcuni dei dati di cui si discuterà giovedì dalle 15 al Ridotto del Teatro delle Muse nel corso di un convegno le cui conclusioni saranno affidate al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che interverrà via video. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Edilizia sociale, alle Muse anche il ministro Salvini

