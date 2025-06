Economia circolare siglato il protocollo Mase-Adr

In un mondo sempre più attento alla sostenibilità, il nuovo protocollo tra Mase e Adr all'aeroporto di Fiumicino rappresenta un passo decisivo verso un futuro più verde. Un’iniziativa che coinvolge passeggeri e operatori, promuovendo campagne di sensibilizzazione e il riciclo di materiali, per trasformare ogni volo in un gesto di rispetto dell’ambiente. L’impegno condiviso dimostra come l’economia circolare possa decollare anche negli aeroporti, aprendo nuove rotte di sostenibilità.

Fiumicino, 24 giugno – È stato siglato, presso l’Innovation Hub dell’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, il protocollo d’intesa tra il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) e Aeroporti di Roma (Adr) per l’attivazione di campagne di sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale rivolte a passeggeri e operatori aeroportuali, il riciclo di materiali provenienti dalla raccolta differenziata effettuata negli scali romani, e altre iniziative che saranno realizzate negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. L’accordo si inserisce in un percorso di collaborazione tra pubblico e privato volto a promuovere progetti congiunti in materia di economia circolare e tutela ambientale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

