A 400 dollari viene proposto il visore con un controller wireless Xbox e due abbonamenti, fra cui Game Pass Ultimate. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Ecco la versione Xbox di Meta Quest 3S. Ma non arriverà in Italia

Microsoft ha annunciato ufficialmente il Meta Quest 3S Xbox Edition - A conferma dei leak spuntati nei giorni scorsi, Microsoft ha annunciato ufficialmente il Meta Quest 3S Xbox Edition: scopriamo i dettagli del visore griffato Xbox, disponibile a partire da oggi.

