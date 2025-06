Ecco il polo di ricerca del gruppo Terna, nato nel cuore delle Marche, ad Ascoli, con l’obiettivo di diventare un centro di eccellenza per l’innovazione energetica. Guidato da Giuseppina Di Foggia, questo hub punta a accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie, favorendo la transizione energetica e rafforzando l’ecosistema imprenditoriale dell’Adriatico. Tra le iniziative, spicca "OpenHUB", un programma dedicato a stimolare idee innovative e collaborazioni strategiche, aprendo così nuove prospettive per il futuro sostenibile della regione.

Nasce nelle Marche, ad Ascoli, il nuovo hub di innovazione di Terna, gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia (foto): l'obiettivo è di creare un centro di eccellenza per accelerare innovazione e sviluppo di nuove tecnologie a favore della transizione energetica e della crescita dell' ecosistema imprenditoriale adriatico. Due le iniziative previste nell'ambito del Terna Innovation Zone Adriatico: la prima, "OpenHUB", è un programma per supportare startup e pmi innovative, accelerando la crescita dell'imprenditoria locale grazie a sinergie con attori industriali, finanziari e istituzionali. La seconda iniziativa, invece, si chiamerà "OpenLAB" e sarà un laboratorio di sperimentazione di soluzioni ingegneristiche avanzate, in particolare nel campo dei cavi in corrente continua ad alta tensione e delle tecnologie in ambito marittimo.