Ecco Future Bins | i cestini del futuro di Hera fatti di scarti

Benvenuti nel domani dell'ambiente con Future Bins, i cestini del futuro di Hera realizzati con scarti di plastica riciclati. Un esempio concreto di economia circolare che trasforma l'immondizia in risorsa, riducendo l'impatto ambientale e coinvolgendo la comunità. A San Lazzaro di Savena, questa innovazione sta per rivoluzionare il modo in cui gestiamo i rifiuti. Presto, anche la tua città potrà fare la differenza...

Dallo 'scarto dello scarto' della plastica a. cestino dei rifiuti. L'economia circolare del futuro arriva anche a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, dove Hera presenta oggi i suoi cestini innovativi che saranno distribuiti alla cittadinanza. Sul territorio tra pochi giorni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ¬© Bolognatoday.it - Ecco Future Bins: i "cestini del futuro" di Hera fatti di scarti¬†

In questa notizia si parla di: cestini - hera - ecco - future

Tutto pronto a Roma per il Radio Zeta Future Hits Live. Ecco tutti i cantanti presenti al Centrale del Foro Italico - Roma si prepara a vivere un'esperienza musicale unica con il Radio Zeta Future Hits Live, in programma il 1¬į giugno al Centrale del Foro Italico.

Hera lancia i ‚Äúcestini del futuro‚ÄĚ fatti con gli ‚Äėscarti degli scarti‚Äô della plastica; VIDEO | Hera inaugura nuovi spazi in via Campo a Bologna e completa gli uffici operativi; VIDEO | Cos√¨ si riciclano i rifiuti industriali, Hera prima in Italia.

Ecco Future Bins: i "cestini del futuro" di Hera fatti di scarti - L'economia circolare del futuro arriva anche a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, dove Hera presenta oggi i suoi cestini ... bolognatoday.it scrive

Rifiuti, a San Lazzaro i ‚Äúcestini del futuro‚ÄĚ fatti di scarti - Insieme ai contenitori un volantino spiega ai cittadini i dettagli del progetto ... Lo riporta ambienteambienti.com