Ecco data e orario della prima partita ufficiale del nuovo Pescara: si parte con la Coppa Italia! Dopo il tripudio della finale Ternana, lo stadio Adriatico si prepara a tornare protagonista, accogliendo i tifosi nel primo grande impegno della stagione 2025-26. √ą il momento di riscrivere la storia di una squadra che, pur senza Silvio Baldini, √® pronta a scrivere nuove pagine di passione e successi.

