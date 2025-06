Eccellenza Tifosi in ansia per il futuro della Civitanovese

Gli appassionati rossoblù sono in attesa, sospesi tra speranza e incertezza, di scoprire quale sarà il volto del futuro della Civitanovese. La piazza si interroga su chi, tra Mauro Profili e Davide Ciaccia, prenderà le redini della società nella prossima stagione. Mentre Ciaccia ha recentemente espresso il suo punto di vista, il destino del club rimane avvolto nel mistero, alimentando un’onda di attesa e curiosità che non si placherà facilmente.

Una piazza che attende. È una sensazione di disorientamento quella che sta riguardando l’ambiente degli sportivi rossoblù in questi giorni. Le recenti evoluzioni delle vicende societarie non hanno fatto altro che aumentare la mole di dubbi e di domande sul futuro. Ma alla fine, il quesito dei quesiti riguarda chi tra Mauro Profili (foto) e Davide Ciaccia guiderà la compagine societaria nella prossima stagione. Ciaccia ha manifestato il proprio interesse a rilevare il club da circa cinquanta giorni, ma la trattativa con Profili non è mai decollata. Lo stesso ex presidente del Teramo, con un comunicato diramato sabato sera, ha lamentato ritardi dell’attuale proprietà nel presentare i documenti societari, dichiarando di non essere disposto a "versare un euro senza avere prima accesso a dati formali, completi e verificati". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Tifosi in ansia per il futuro della Civitanovese

